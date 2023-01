PRF registra diminuição de acidentes e mortes no final de ano em Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apresentou o resultado da Operação Ano Novo, que iniciou no dia 30 de dezembro de 2022 e terminou no último domingo (1). O destaque foi a redução de acidentes e mortes nas rodovias.

O trabalho teve como objetivo principal promover a segurança no trânsito com a finalidade de reduzir o número de acidentes nas rodovias federais do estado.

Conforme a PRF, foram registrados 8 acidentes em todo o estado, uma redução de mais de 50% em relação ao ano passando. Foi registrado apenas um 1 óbito.

Nessa operação mais de 800 testes de alcoolemia foram realizados, o que resultou em um acréscimo de mais de 200% em relação ao ano anterior.

Durante os três dias, foram registrados 672 infrações de trânsito. Ao todo, 55 pessoas não estavam utilizando o cinto de segurança e 14 crianças não usavam a cadeirinha, item obrigatório.

Além disso, 58 pessoas foram autuadas por cometerem ultrapassagens proibidas, segundo a PRF.

As ações de combate à criminalidade resultaram em 14 pessoas detidas, com a apreensão de 1 arma de fogo, com 5 munições.

De acordo com dados oficiais foram fiscalizados 2049 pessoas, aumento superior a 85%. Quase 2800 veículos passaram por fiscalizações.