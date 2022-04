Primeira friagem do ano pode baixar temperaturas até 14°C em Rondônia

A primeira friagem do ano está prevista para avançar em Rondônia na quinta (31) e sexta-feira (1º). As temperaturas devem cair em todas cidades do estado e podem chegar a 14°C em Chupinguaia, Vilhena e Parecis.

Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), na quinta as cidades do extremo sul rondoniense e do Vale do Guaporé terão céu encoberto de nuvens com chuva a qualquer horário do dia.

Os próximos dias devem manter a constância de tempo, com previsão de céu nublado e encoberto com chuva em grande parte das cidades. Na sexta, a friagem será sentida em todo estado de Rondônia.

Confira as temperaturas para algumas cidades:

Temperaturas em Rondônia para a quinta-feira, 31

Cidade Mínima Máxima Porto Velho 24 30 Ji-Paraná 23 29 Ariquemes 23 30 Cabixi 18 23 Cerejeiras 18 23 Chupinguaia 17 21 Parecis 17 21 Vilhena 17 21

Fonte: Censipam

Temperaturas em Rondônia para sexta-feira, 1º

Cidade Mínima Máxima Porto Velho 22 25 Cabixi 15 22 Cacoal 17 23 Cerejeiras 15 22 Chupinguaia 14 20 Parecis 14 20 Vilhena 14 20 Ji-Paraná 17 24 Ariquemes 21 25

Fonte: Censipam

G1