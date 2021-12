Primeiro encontro do movimento Juventude Indígena será realizado em Rondônia

Povos de várias etnias indígenas devem se reunir nos dias 17, 18 e 19 para o primeiro encontro da Juventude Indígena de Rondônia. O objetivo do evento é discutir sobre questões territoriais, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas no estado.

O encontro deve acontecer no Centro de Cultura e Formação Kanindé. Estarão presentes os povos Paiter Suruí, Sakyrabiar, Sabanê, Tupari, Cinta larga, Macurap, Uru Eu Wau Wau, Karitiana, Juma, Oro Nao, Oro Waran, Canoe, Jabuti e Arara.

O movimento Juventude Indígena de Rondônia foi criado ano passado pela ativista indígena Txai Suruí. A jovem se tornou mundialmente conhecida no último mês, após discursar na abertura da Conferência da Cúpula do Clima (COP26) realizada em Glasgow, na Escócia.

No discurso, Txai ressaltou que os povos indígenas estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas e possuem extrema importância para a proteção da Amazônia.

“Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo”, disse.

G1