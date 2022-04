Primeiro LIRAa de 2022 aponta situação de risco para dengue em 20 bairros de Porto Velho

De 68 bairros visitados, 20 apresentam situação de risco para dengue em Porto Velho. O dado consta no Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa) de 2022, divulgado nesta terça-feira (29). Além da dengue, o mosquito também é transmissor de febre amarela, Zika e Chikungunya.

A coleta dos dados aconteceu entre os dias 7 e 18 de fevereiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), é usado como métrica o Índice de Infestação Predial (IIP), para medir a presença do mosquito e criadouros.

O Índice de Infestação Predial é classificado em três níveis: de risco, estado de alerta e estado satisfatório.

A partir dos dados a prefeitura deve intensificar os trabalhos de controle nos bairros com maiores índices de criadouros e presença de mosquitos.

Os bairros da capital que registraram IIP acima de 3,9% e foram classificados em estado de risco são:

Arigolândia, Cascalheira, Pantanal, Cidade do Lobo, Panair, Três Marias, Jardim Eldorado, Esperança da Comunidade, Tucumanzal, Cuniã, Roque, Mariana, Eletronorte, Lagoinha, Jardim Santana, Planalto, Tancredo Neves, Caladinho, Ulisses Guimarães e Marcos Freire.

Já os bairros que registram estado de alerta, com Índice de Infestação Predial acima de 3%, foram:

Socialista, Industrial, Castanheira, Novo Horizonte, JK, Nova Porto Velho, Tiradentes, Maringá, Triângulo e Mocambo.

Transmissão

Aedes aegypti é o nome científico do pernilongo que transmite as doenças chamadas arboviroses: dengue, febre amarela urbana, zika e chikungunya. Ele possui listras brancas no tronco, cabeça e pernas, característica que o diferencia dos demais mosquitos.

No estado, os principais focos de criação dos mosquitos são tanques em obras, garrafas, calhas, sucatas em pátios, pneus, lixos domésticos, entulhos e ferro velhos.

Sintomas

No caso da dengue, os sintomas mais comuns são dor atrás dos olhos acompanhada de febre alta. Em casos graves, a doença pode causar hemorragias, encefalopatia, choque circulatório, problemas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural, além de poder levar a óbito.

O zika vírus provoca febre, manchas na pele e coceira, podendo causar microcefalia em bebês nascidos de gestantes infectadas. A chikungunya desenvolve dores nos pulsos, mãos e tornozelos, acompanhada de inchaços e erupções na pele.

Já a febre amarela causa febre súbita, calafrios, dor intensa na cabeça e nas costas, náuseas e vômitos. Em casos graves, a pessoa pode apresentar icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

O que fazer para prevenir?

Usar tampas adequadas para manter caixas-d’água, cisternas, tonéis e outros recipientes que podem acumular água bem fechados

Trocar diariamente a água dos bebedouros de animais e lavá-los. Se tiver plantas aquáticas, troque a água e lave, principalmente por dentro, com escova e sabão, assim como outros utensílios usados para guardar água em casa, como jarras, garrafas, potes e baldes

Limpar com frequência a piscina, a laje e as calhas removendo tudo que possa impedir a passagem da água. Ficar de olho no telhado e no terraço, caso more em apartamento, para evitar o acúmulo de água

Usar água sanitária ou desinfetante semanalmente para manter os ralos limpos e verificar se estão entupidos. Não vai utilizá-los? Mantenha-os vedados

Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água

Instalar a caixa do ar-condicionado de forma que não acumule água

Preencher as depressões em terrenos que podem se tornar possíveis poças de água parada

Deixar lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água

Retirar água acumulada na área de serviço, principalmente atrás da máquina de lavar roupa.

