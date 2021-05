Principal ativista antirracista britânica é hospitalizada em Londres após ser baleada

Depois de ser baleada, Sasha Johnson, uma ativista que desempenhou um papel fundamental nos protestos anti-racismo no Reino Unido, está em estado crítico em um hospital de Londres.

Sasha levou um tiro na cabeça no domingo (23), de acordo com o Grupo Taking the Initiative, do qual ela faz parte.

No ano passado, o ativista foi uma figura proeminente na campanha Black Lives Matter do Reino Unido, que viu manifestantes demolirem monumentos escravistas britânicos, entre outros itens.

Os protestos foram desencadeados pela morte de George Floyd, episódio que completou um ano nesta terça-feira (25). O evento gerou manifestações anti-racistas em todo o país.

Sasha tem programado protestos no Reino Unido e é a representante do recém-formado Taking the Initiative Group, que foi criado por negros.

Ativista recebia ameaças

Apesar de receber “inúmeras ameaças de morte” em conexão com sua defesa, a polícia e um amigo disseram que não poderia ter sido um ataque deliberado.

“Pelo que sabemos”, disse Imarn Ayton, amigo de Sasha, à BBC, “ela estava em um casamento.” “Havia uma gangue rival que pode ter conhecido alguém que estava naquela festa com quem eles não se sentiam muito bem ou em quem não confiavam”, disse ela, “então eles dirigiram e atiraram no quintal, e um dos aqueles tiros atingiram Sasha Johnson. ”

“No entanto, eu duvido que ela fosse um alvo premeditado.” Johnson é “uma voz forte e influente para nosso pessoal e nossa cultura”, de acordo com o Taking the Initiative.

Ela foi intimada pela Polícia Metropolitana por causa de denúncias de tiros no bairro londrino de Peckham pouco antes das 3h da manhã de domingo, segundo a polícia. Tiros foram disparados do lado de fora de uma casa onde uma festa estava acontecendo.

Uma mulher de 27 anos foi baleada e está em estado grave, de acordo com o post. “Não há nada que diga que foi um ataque deliberado ou que a vítima fez ameaças credíveis contra ela antes do incidente”, segundo a Polícia Metropolitana.

A polícia pediu às testemunhas que se apresentassem, mas nenhuma prisão foi feita.

Fonte: Mixrondonia