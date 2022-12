Processo seletivo do Banco do Brasil tem 27 vagas disponíveis para Rondônia

x

O Banco do Brasil abriu concurso público com 6 mil vagas para escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia. São 4 mil imediatas, sendo 27 em Rondônia. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. Os cargos exigem nível médio.

As vagas foram divididas em 2 mil para agente comercial e 2 mil para agente de tecnologia. As vagas para tecnologia, no entanto, são todas para São Paulo e Distrito Federal.

A distribuição das vagas para agente comercial em Rondônia é:

Região de Porto Velho – 10 vagas imediatas, 6 cadastro reserva

Região de Ji-Paraná – 15 vagas imediatas, 7 cadastro reserva

Região de Nova Mamoré – 2 vagas imediatas, 2 cadastro reserva

Do total, 5% das vagas são reservados para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos

Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 de 24 de fevereiro no site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 50.

Provas

O concurso terá provas objetivas e prova de redação, que serão aplicadas no dia 23 de abril. As provas terão duração de 5 horas.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas. Ou seja, ao optar por concorrer à determinada UF/Macrorregião/Microrregião, o candidato estará automaticamente vinculado a ela para fins de realização de provas, de classificação e de contratação.

O candidato deve verificar no Anexo I do edital a lista de municípios abrangidos dentro de cada macro e microrregião.

Provas para agente de tecnologia

As provas objetivas terão 70 questões de múltipla escolha, com 25 questões de Conhecimentos Básicos e 45 questões de Conhecimentos Específicos.

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões

Língua Inglesa: 5 questões

Matemática: 5 questões

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões

Conhecimentos Específicos:

Probabilidade e Estatística: 5 questões

Conhecimentos Bancários: 5 questões

Tecnologia da Informação: 35 questões

Provas para agente comercial

Provas objetivas com 70 questões de múltipla escolha, com 25 questões de Conhecimentos Básicos e 45 questões de Conhecimentos Específicos.

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões

Língua Inglesa: 5 questões

Matemática: 5 questões

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões

Conhecimentos Específicos:

Matemática Financeira: 5 questões

Conhecimentos Bancários: 10 questões

Conhecimentos de Informática: 15 questões

Vendas e Negociação: 15 questões

Contratação

A contratação será feita obedecendo ao planejamento estratégico e orçamentário do banco e à classificação do candidato.

O prazo de validade do concurso será de um ano, a partir da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por igual período. É durante esse prazo que os candidatos aprovados poderão ser convocados.

No caso das vagas dentro do cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

A previsão de divulgação dos resultados finais é 14 de julho.

G1