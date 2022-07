Processo seletivo do Ifro para cursos técnicos tem 80 vagas disponíveis em São Miguel do Guaporé

O campus de São Miguel do Guaporé (RO) do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) abriu um processo seletivo para cursos técnicos subsequentes. Estão disponíveis 80 vagas divididas entre as áreas de administração e agronegócio.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 17 de julho pelo site do instituto. Os dois cursos são presenciais e noturnos.

A seleção será realizada por meio das notas que os candidatos tiraram do 1º ao 3º ano do ensino médio nas matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 18 de julho e a convocação para matrículas no dia 20 do mesmo mês.

G1