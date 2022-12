Processo seletivo é aberto com 15 vagas para cargos de nível médio e superior no Senar em Rondônia

O Instituto CNA abriu um processo seletivo para a contratação de 15 profissionais, e formação de cadastro reserva, na Administração Regional de Rondônia do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). As vagas são para cargos de nível médio e superior, com salários que passam de R$ 3,9 mil.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 20 de dezembro pelo site do CNA Brasil. As taxas variam de R$ 40 a R$ 50, de acordo com o cargo pretendido. Confira o edital completo.

A seleção terá três etapas, sendo avaliação de conhecimentos, análise curricular e entrevista. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em Porto Velho.

Confira as vagas disponíveis:

Nível superior

Analista – Administrativo – Financeiro – 7 vagas

Analista – Advogado – cadastro reserva

Analista – Arrecadação – 2 vagas

Analista – Agente sindical – 1 vaga

Analista – Contador – 1 vaga

Analista – Controle interno – cadastro reserva

Analista – Secretária escolar – cadastro reserva

Analista – Pedagogo – 3 vagas

Analista – Técnico – 6 vagas

Analista – T.I – 1 vaga

Analista – Comunicação – 1 vaga

Analista – Recursos humanos 1 vaga

Nível médio

Assistente – Administrativo financeiro – 3 vagas

Assistente – Técnico de contabilidade – cadastro reserva

Assistente – Técnico Agronegócio – cadastro reserva

A contratação segue o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com uma carga de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário, os profissionais contratados vão receber auxilio alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica.

G1