Processo seletivo para brigadista do ICMBio tem vagas abertas em Rondônia

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de brigadistas, agentes de apoio e chefes de esquadrão em diversas regiões do país. Estão disponíveis 28 vagas para atuação em duas florestas nacionais em Rondônia e em um parque nacional no sul do Amazonas. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 1.650.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de maio por e-mail, com o envio da ficha de inscrição e documentação exigida em edital, ou presencialmente no endereço: Av. Lauro Sodré, 6500, das 8h às 11h.

Estão disponíveis as vagas:

Brigadista: 23 vagas;

Agente de Apoio ao Monitoramento Ambiental e Patrimonial: 2 vagas;

Chefe de Esquadrão: 3 vagas.

O requisito mínimo de escolaridade é ensino fundamental incompleto para todos os cargos. Candidatos a chefe de esquadrão também devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E.

A seleção será realizada em duas etapas, sendo elas: avaliação física e habilidades com o uso de ferramentas agrícolas, prevista para acontecer entre os dias 25 e 28 de maio, e análise curricular. O resultado final e convocação estão previstos para o dia 22 de junho.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1