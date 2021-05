Processos seletivos abertos em Rondônia têm mais de 70 vagas disponíveis

Pelo menos quatro processos seletivos de prefeituras de Rondônia estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (24), além da seleção do ICMBio, que tem vagas para diversos estados. Estão disponíveis mais de 70 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis

A prefeitura de Alto Alegre dos Parecis (RO) está com um processo seletivo aberto com 46 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio e superior, sendo a maioria na área da saúde. Os salários chegam a R$ 7,7 mil. Confira a lista de vagas disponíveis e o edital da seleção.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de maio no site da prefeitura. A seleção será realizado por meio de análise de títulos e os critérios variam conforme o cargo pretendido.

Prefeitura de Ariquemes

A prefeitura de Ariquemes (RO) abriu um processo seletivo para a contratação emergencial de pedreiro. O profissional vai atuar no Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz. O salário é de R$ 1.759 para uma carga de 44 horas semanais. Veja mais detalhes sobre a seleção e o edital.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de forma gratuita até o dia 24 de maio no C.M.E.I Criança Feliz das 7h30 às 13h30. O candidato deve ter o ensino fundamental completo ou estar cursando.

Prefeitura de Rolim de Moura

A prefeitura de Rolim de Moura (RO) abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais nas áreas de psicologia e assistência social. Os salários são de R$ 2,6 mil, mais auxílios, para ambos os cargos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 14 de junho com o preenchimento de um formulário online e o envio dos documentos solicitados em edital. Veja o número de vagas disponíveis e o edital do processo seletivo.

Prefeitura de Santa Luzia D’Oeste

A prefeitura de Santa Luzia D’Oeste (RO) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da saúde, que vão reforçar os atendimentos na unidade básica de saúde e no Hospital Municipal da cidade. As vagas são para cargos de nível médio técnico e superior e os salários chegam a R$ 7 mil, mais auxílios.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 24 e 30 de maio com o envio da documentação solicitada em edital para o e-mail seletivosantaluzia.ro@gmail.com. Veja os cargos disponíveis e o edital completo da seleção.

ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de brigadistas e agentes de apoio em diversas regiões do país. Estão disponíveis 15 vagas para atuação em duas reservas e na sede administrativa em Rondônia. Os salários são de R$ 1.100 para ambos os cargos.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1