Processos seletivos com inscrições abertas em Rondônia têm mais de 300 vagas disponíveis

Um concurso e três processos seletivos estão com inscrições abertas em Rondônia. Mais de 300 vagas estão disponíveis em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 8,7 mil.

Conselho de Biomedicina

O Conselho Regional de Biomedicina abriu um concurso com duas vagas para contratação imediata em Porto Velho e 28 para cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 8,7 mil.

As inscrições podem ser realizadas até 10 de maio pela internet no site do Instituto Quadrix, empresa responsável pela realização do certame. As taxas de inscrição variam de R$ 48 a R$ 55.

Prefeitura de Nova Brasilândia

A Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste (RO) abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da saúde. Estão disponíveis 35 vagas divididas entre os cargos de Auxiliar de Serviços Diversos, Técnico em Enfermagem e Médico Clínico Geral.

Os salário chegam a R$ 8.752,18. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de abril com o preenchimento de um formulário no site da prefeitura. A seleção será realizada por análise de currículo.

Prefeitura de Rolim de Moura

A Prefeitura de Rolim de Moura abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com 94 vagas temporárias para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os salários partem de R$ 929,14 e chegam a R$ 2.886,24, mais auxílio alimentação, para cargas de trabalho de 25 horas a 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de maio com o preenchimento de um formulário pela internet e o envio dos documentos exigidos em edital.

TJ RO

O Tribunal de Justiça de Rondônia abriu um processo seletivo para contratação temporária de pessoal. O prazo das inscrições vai até 28 de abril de 2021. A remuneração para as vagas de nível superior devem chegar a R$ 5.913,49 e de nível médio a R$ 3.369,94.

Ao todo, são oferecidas 175 vagas, sendo 25 de nível superior, na área de tecnologia e 150 de nível médio (apoio técnico da Central de Processos Eletrônicos).

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1