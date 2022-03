Procon autua 25 postos que vendiam gasolina mais cara antes do reajuste entrar em vigor em Porto Velho

Vinte e cinco postos de combustíveis foram autuados, em Porto Velho, por vender gasolina com preços considerados abusivos. Antes do novo reajuste feito pela Petrobrás entrar em vigor, alguns locais foram flagrados vendendo o litro da gasolina por até R$ 7,50.

O Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) recebeu denúncias e iniciou um esquema de fiscalização na noite da quinta-feira (10). Os agentes registraram os valores cobrados durante a ação e iniciaram a autuação nesta sexta-feira (11).

De acordo com o Procon, além dos preços abusivos, alguns postos de combustíveis anunciavam um valor na tabela de preços, mas quando os motoristas chegavam na bomba eram obrigados a pagar um valor maior.

A Petrobrás anunciou o reajuste nos preços de gasolina e diesel na quinta, mas os novos valores deveriam chegar ao bolso do consumidor somente no dia seguinte ao anúncio oficial. As fiscalizações devem continuar ocorrendo na capital e cidades do interior.

Reajuste em Rondônia

Nas primeiras horas desta quinta, os motoristas de Rondônia dizem que já sentiam o peso do reajuste dos combustíveis. Até o momento, a cidade com o maior valor foi Costa Marques (RO), onde os condutores estão pagando R$ 8,26 pelo litro da gasolina.

A capital do estado também registrou aumento no valor da gasolina. Um posto da avenida Jorge Teixeira estava vendendo o litro por R$ 7,79 nesta sexta-feira.

G1