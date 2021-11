Procon fará ações no projeto ‘Limpa Nome’ para orientar consumidores

O Governo de Rondônia anunciou que está reforçando a jornada de trabalho do projeto “Feirão Limpa Nome”, coordenado pelo Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), que consiste no atendimento a pessoas com problemas financeiros e restrição de crédito junto à Serasa Experian, com o objetivo de renegociar dívidas e diminuir o número de pessoas negativadas em Rondônia.

O coordenador estadual do Procon, Ihgor Jean Rego, confirmou que nos dias 26 e 27 de novembro as equipes do órgão vão estar em Vilhena com a missão de atender e propor alternativas de apoio aos consumidores para renegociação de dívidas, e a consequente limpeza do nome e restabelecimento do crédito.

Já tendo passado pelas cidades de Ariquemes e Ji-Paraná, a programação prevê também o atendimento das comunidades de Cacoal, nos dias 10 e 11 de dezembro, e Porto Velho nos dias 13 e 18 de dezembro, nas instalações do Porto Velho Shopping, das 9 horas às 16 horas.

Objetivo é atender e propor alternativas de apoio aos consumidores

Ihgor Jean Rego explicou que este trabalho já foi realizado nesses termos, mas suspenso devido a pandemia da covid-19, sendo reiniciado este ano, de forma virtual, em parceria com os Procons de todo o País e com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça.

“No Brasil são cerca de 60 milhões de pessoas endividadas, com restrição de crédito, que impacta consideravelmente a vida econômica e social de Rondônia”, pontuou.

Ele comentou ainda que com este objetivo, o Procon está indo de cidade em cidade por todo Estado, apresentando e oferecendo propostas facilitadas e exequíveis para renegociação e pagamento dos compromissos financeiros vencidos (dívidas), numa parceria com várias empresas rondonienses que também têm interesse em resolver essas situações e pendências junto aos seus clientes, oferecendo condições especiais para renegociação e pagamento das dívidas.

Segundo o coordenador do Procon, o processo é muito simples e o fechamento dos acordos depende apenas da aceitação das propostas pelas partes, e se por ventura restar discordância na negociação, o Procon pode intermediar uma contraproposta para resolver a questão. “O mutirão é um canal de diálogo aberto pelo Governo de Rondônia para facilitar esses acordos entre os consumidores e empresas e resolver as pendências financeiras”.

“Estamos trabalhando para renegociar todo o tipo de dívida com todas as empresas, parceiras ou não do projeto ‘Feirão Limpa Nome’ ”, disse Ihgor Rego, convidando as pessoas a procurarem o Procon, que está preparado para auxiliar os consumidores nesta jornada pela regularidade e limpeza de seus respectivos cadastros (nomes), para permitir a liberdade de crédito e para entrar em 2022 com uma nova vida financeira.

