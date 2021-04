Produtores de leite fecham parte da BR-364 durante protesto em Jaru

Produtores de leite realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira (26) em Jaru (RO). O tráfego de veículos no trecho da BR-364 próximo ao local ficou parcialmente interditado até o início da noite.

O motivo da manifestação é o baixo preço pago pelo leite. Desde o início de abril os produtores do estado estão em greve. Eles cobram um melhor valor para vender aos lacticínios.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estava no local, manifestantes fecharam parcialmente a rodovia e o trânsito ficou em meia pista durante a tarde e parte da noite. Ainda segundo a PRF, o protesto foi pacífico.

Protesto de produtores de leite em Jaru, RO — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante o mês de protestos foram feitas várias reuniões, mas as negociações não avançaram. Dos 28 mil produtores de leite do estado, mais 70% aderiram a paralisação por falta de acordo no valor pago pelo litro do leite.

Atualmente é pago R$ 1,20, mas os produtores querem R$ 1,60. Uma mesa de negociação foi aberta durante esta segunda-feira, mas os produtores de laticínios, Governo do Estado e Assembleia Legislativa não fecharam acordo.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1