Produtores de RO chegam à final do Coffee of The Year com 15 amostras de café canéfora entre as 20 classificadas

Produtores de Rondônia chegaram na etapa final do concurso “Coffee of The Year 2022” com 15 amostras de café canéfora. Para essa etapa foram selecionadas as 20 melhores amostras de inscritos de todo o país.

A competição reúne e premia os melhores cafés do Brasil nas categorias arábica e canéfora. A cerimônia para o anúncio dos cafés campeões vai acontecer na próxima sexta-feira (18). O Coffee of The Year acontece durante a programação da Semana Internacional do Café, em Minas Gerais.

Dos competidores de Rondônia, dois chegaram na final com mais de uma chance de pódio. Geanderson Gambarte tem duas amostras de café entre as finalistas, enquanto Poliana Perrut tem três amostras.

Além dos 12 produtores rondonienses, chegaram nessa etapa cinco competidores de Minas Gerais e Espírito Santo.

Confira os produtores que chegaram à final:

Luiz Antônio de Falco – Buritis (MG)

Aurio Quadra Barbosa – Alegre (ES)

Guilherme da Silva Oliveira – Nova Venécia (ES)

Luiz Claudio de Souza – Muqui (ES)

Neuza Maria da Silva de Souza – Muqui (ES)

Alessandra Inácio Lopes Frez – Novo Horizonte do Oeste (RO)

Altivo Eduardo Berdes – Rolim de Moura (RO)

Geanderson Gambarte Vieira – Novo Horizonte do Oeste (RO) – 2 amostras

Ivonete Terezinha Nedel – Nova Brasilândia D’Oeste (RO)

João Alves da Luz – Cacoal (RO)

Licleison Sebastião da Silva – Novo Horizonte do Oeste (RO)

Luzinete Aparecida Ronconi Hel – Novo Horizonte do Oeste (RO)

Poliana Perrut de Lima – Novo Horizonte do Oeste (RO) – 3 amostras

Ronaldo da Silva Bento – Cacoal (RO)

Ronieli Hel – Novo Horizonte do Oeste (RO)

Tchainy Batista do Carmo – Novo Horizonte do Oeste (RO)

Edvaldo Sigoli – Cujubim (RO)

O que é o ‘Coffee of the Year’?

A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI).

A revelação e premiação do café mais pontuado acontece no dia 18 de novembro. A cerimônia está prevista para iniciar 14h (horário de Brasília).

G1