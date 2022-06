Produtores de Rondônia participam da Expoqueijo, em Minas

A Expoqueijo – Araxá International Cheese Awards foi realizada de 02 a 05 de junho, em Araxá, Minas Gerais e Rondônia estava presente, através de produtores de Ariquemes e Vilhena, que foram apoiados pelo Sebrae para participar deste que é um dos mais relevantes eventos do segmento na América latina.

A 2ª edição da Expoqueijo Brasil – International Cheese Awards, que conta com um concurso internacional de queijos artesanais é realizada pelo Governo de Minas Gerais, estado que é referência na produção e queijos, especialmente os artesanais e que conseguiram agregar valor através das Indicações Geográficas, que referenciam e chancelam qualidade ao produto. O Queijo da canastra é o maior caso de sucesso da região.

O Sebrae em Rondônia contribui mais uma vez para o fortalecimento do empreendedorismo e acesso a mercado junto à cadeia produtiva do queijo no Estado. Segundo relato dos produtores, a Expoqueijo é um divisor de águas para prepará-los para um salto ainda maior no Concurso de Queijo de Rondônia – Conqueijo, organizado pelo governo do Estado, por meio da Seagri (secretaria Estadual de Agricultura), sobretudo para ampliar o mix de produtos e qualidade para acessar novos mercados.

Para o Sebrae em Rondônia, este apoio aos produtores é fundamental para o crescimento e gestão da cadeia produtiva: “Destacamos a disposição e o dinamismo dos empreendedores de Rondônia, na busca de oportunidades de mercado e experiências para incorporar na melhoria da qualidade dos seus produtos.

O Sebrae estará sempre buscando aperfeiçoar e gerar oportunidade de negócios aos empreendedores, aliando-se a parceiros institucionais com transparência e propósitos bem definidos, tendo os negócios como principal motivação”, disse Samuel Almeida, diretor superintendente em exercício do Sebrae em Rondônia.

Participaram do evento os produtores Sergio Ywamoto, Celiria Pilar Souza, ambos de Colorado do Oeste, Leonice Nunes, de Guajará-Mirim, Simone Sá da Silva, de Itapuã do Oeste, Nevaldi Klein de Candeias do Jamari, além do representante da Emater, Anilto Fuinez Junior e o analista do Sebrae, Marlon Amorim.

Fonte: Assessoria