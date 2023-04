Programa de estágio da Alero beneficia quase 200 adolescentes e jovens

Segundo informações da Escola do Legislativo este é um dos maiores programas de estágio de Rondônia.

Quase 200 adolescentes e jovens que estão matriculados no Ensino Médio ou cursam faculdades em Rondônia viveram um dia de integração e motivação, no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na manhã desta quinta-feira (20), durante a realização de um evento chamado de “Imersão ao Programa de Estágio”.

Um dos beneficiados com a iniciativa é o estagiário indígena Rawllyson Daniel, de 37 anos. Ele está no oitavo período do curso de direito de uma faculdade particular de Porto Velho. O universitário é da etnia Patoquá, da aldeia Munduruku, localizada em Manicoré, estado do Amazonas, localizada a mais de 300 quilômetros da capital de Rondônia.

“É uma oportunidade da gente aprimorar nosso conhecimento, de adquirir experiência. No futuro quero ser advogado e nada mais adequado do que trabalhar em uma Casa de Leis, onde se legisla, faz fiscalizações e onde se criam normais estaduais. Só agrega mais ao conhecimento, e como indígena, é uma oportunidade única”, frisou.

E Rawllyson completa: “Tendo em vista que são poucos que saem da sua etnia, da sua aldeia, da sua comunidade para a cidade para estudar e adentrar em uma universidade. Além desses poucos, fica ainda mais restrita a oportunidade de ingressar em um órgão público com a importância da Assembleia Legislativa”.

O estudante de direito destaca a oportunidade de ter uma renda e conseguir financiar seus estudos com a bolsa que recebe da Alero. “Eu consigo pagar minha faculdade. Não tenho nenhum benefício do governo nem nada assim. Se não fosse essa oportunidade proporcionada pela Casa de Leis, eu não conseguiria manter meu curso, de fato, ativo”, disse.

Outra que também estava feliz por mais um encontro entre os estagiários era Adliz Vitória, de 17 anos, estagiária do nível médio e lotada no Departamento Legislativo. Ela é moradora da zona Sul de Porto Velho e fica feliz por ter sido selecionada para trabalhar na Alero. “É uma oportunidade bem bacana. Mas eu ainda acho que está faltando um pouco mais de acesso às Pessoas com Deficiência [PCDs], pois só tem eu e mais dois autistas comigo. Eu penso que não estão vindo atrás. Tanto que ano passado só tinha eu como PCD”, disse ela.

Boas-vindas

Antes da imersão, foi feito um momento de palavras de motivação, com muita música e alegria com o estímulo do deputado estadual e 1º secretário da Alero, Cirone Deiró (União Brasil). “Esse é um momento para a gente se conhecer melhor, desejar nossas boas-vindas a todos, em nome do presidente Marcelo Cruz (Patriota). No futuro, queremos ampliar nosso programa de estágio para o interior, nos escritórios dos parlamentares nas suas cidades”, explicou ele.

Cirone Deiró também reforçou a importância social e econômica que o programa de estágio da Alero tem na vida desses quase 200 adolescentes e jovens rondonienses. “Há muitos aqui que já são pais e mães, que levam o sustento para casa com essa bolsa. Outros pagam suas faculdades com esse dinheiro. Mas é importante destacar que somos servidores públicos e que devemos servir a população na Casa do Povo com sorrisos e muita competência”, destacou o deputado.

O parlamentar ainda contou parte da sua história de vida, de quando começou a trabalhar aos 6 anos de idade, limpando pó de serragem em uma marcenaria, até quando montou uma empresa em Cacoal com mais de 70 funcionários, e dali, começar a vida pública. “A gente tem as coisas na vida com muito trabalho. Nada é fácil na minha vida nem na de vocês. Estamos dando a oportunidade de vocês construírem uma vida melhor para todos e para Rondônia. Queremos ver vocês no futuro assumindo cargos importantes, como senadores e governadores desse estado”.

Em seguida, quem fez uso da palavra foi o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos), que fez uma oração logo após perguntar quantos eram estagiários universitários e de nível médio. “A missão de vocês é uma só: servir as pessoas. Fui delegado de polícia por 13 anos e estou deputado. Há pouco tempo eu estava no lugar de vocês, cheio de sonhos e ideais. Mas peço para meus colegas que possamos contratar mais estagiários PCDs. Eu quero muito contratar um estagiário autista, porém não estou conseguindo. Espero que possamos aumentar esses números aqui na casa”, pontuou ele.

Oportunidades

Além de um estagiário indígena, ainda há três estagiários PCDs (sendo dois autistas) e dezenas de pessoas pretas, com a maioria sendo matriculadas em escolas públicas de Porto Velho. “Estamos sempre pensando no futuro e nos jovens. Todos aqui estão matriculados no ensino médio ou superior. Muitos usam essa renda para sustentar a família ou pagar a faculdade. Aqui temos quase 200 jovens entre os 4 mil que o CIEE atende”, afirmou Michel Moreira, supervisor de atendimento do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), entidade parceira da Assembleia Legislativa no Programa de Estágio.

Após determinação do presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota), e pedido pelo 1º secretário Cirone Deiró, a Escola do Legislativo vai aprimorar ainda mais a qualificação profissional dos estagiários que foram contratados. “Temos um grande carinho pelo Programa de Estágio, especialmente pelo caráter social. Somos o 3º ou 4º maior do estado. Com isso, a Escola do Legislativo vai ficar à disposição de vocês para formações adicionais. Vamos disponibilizar vagas em vários cursos para vocês se prepararem e se qualificarem ainda mais”, falou o diretor-geral da Escola do Legislativo, Thiago Tezzari.

O encerramento do momento de integração e de boas-vindas aos estagiários da Alero ficou à cargo da secretária-geral adjunta, Maria Marilu, que indicou a importância que o Programa de Estágio da Casa de Leis tem no futuro profissional de seus participantes.

“Já indiquei estagiários que viraram servidores aqui na Assembleia, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal de Contas. Temos aqui a Isabelle, que virou subchefe de gabinete do deputado Cirone e outros que estão conosco na secretaria-geral. Então é importante vocês verem que essa é uma oportunidade que abre várias outras portas”, comentou ela.

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

