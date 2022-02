Programa de residência médica da Unir recebe inscrições até 24 de fevereiro

Está aberto até quinta-feira (24), o período de inscrições para o processo seletivo para residência médica da Universidade Federal de Rondônia (Unir). As vagas são oferecidas para as áreas de saúde da família e comunidade (clique aqui para se inscrever).

Segundo a Unir, a duração da residência médica é de 24 meses. As provas presenciais serão realizadas no dia 3 de março, na sede administrativa da universidade, localizada na avenida Presidente Dutra em Porto Velho. O resultado final será divulgado no dia 14 de março.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas com pela comissão organizadora da seleção pelos e-mails coreme@unir.br e depmed@unir.br.

G1