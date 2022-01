Programa de Talentos em Porto Velho tem rematrícula prorrogada

As rematrículas do programa Talentos do Futuro foram prorrogadas. Elas que se encerrariam no dia 21 de janeiro e, agora, seguem até dia 4 de fevereiro para garantir a participação das crianças inscritas nas atividades esportivas oferecidas pela Prefeitura. Segundo a Secretária Municipal de Esporte e Lazer (Semes), objetivo é que todos os pais consigam rematricular seus filhos durante a pandemia da Covid19.

O programa atende crianças e adolescentes de 6 a 16 anos que estudam em escolas municipais e estaduais e beneficiários de programa social. São ofertadas diversas modalidades esportivas, como futebol de campo, capoeira, baquete, futsal, karatê, balé, atletismo, handebol, xadrez, judô, voleibol e taekwondo.

Para realizar o procedimento, os responsáveis devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) que fica localizada na avenida Carlos Gomes, 2776, bairro São Cristóvão, no horário das 8 às 14 horas.

Eles devem levar os documentos pessoais do estudante, sendo: foto 3×4, declaração escolar, cópias do boletim escolar, certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, número do cartão do SUS, e cópias do documento do responsável com foto e comprovante de residência. Também deve ser apresentado um atestado físico de capacidade do aluno, emitido por um clínico geral.

GE