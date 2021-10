Projeto arrecada lenços para mulheres em tratamento contra o câncer em RO; veja como ajudar

O projeto Banco de Lenços, criado há cinco anos, já arrecadou mais de 13 mil lenços para mulheres em tratamento contra o câncer em Rondônia, cidades do interior do Amazonas e demais estados da Região Norte.

Atualmente, cerca de 30 voluntários acolhem mulheres após o diagnóstico de câncer. Os lenços são considerados mais que acessórios, mas uma maneira de ajudar na autoestima das pacientes durante a batalha contra a doença.

“Não é só um projeto que arrecada e faz a doação de lenços, temos uma equipe multidisciplinar de profissionais que se dispõe voluntariamente para ir até as casas de apoio ouvir pacientes, no caso dos psicólogos, e demais atendimentos, como: fisioterapia, enfermagem e assistência social”, explicou Solange Hiroshe, idealizadora do projeto.

Por causa do Outubro Rosa, que é a campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo de útero, o projeto está com pontos de arrecadação espalhados pelo estado.

Os interessados podem entregar lenços e tecidos nesses locais, até o fim deste mês, e o projeto fará a doação as pacientes.

Confira onde doar

Caixa em ponto de coleta do projeto Banco de Lenços — Foto: Divulgação

Porto Velho

Ponto de arrecadação na Assembleia Legislativa de Rondônia,

Na Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia,

Paróquia São João Bosco,

Faculdade Fimca,

Paróquia Nossa Senhora Amparo,

Lolita Centro de Estética Avançada.

Cacoal

Coordenadoria Regional de Educação, rua Antônio de Paula Nunes, 1259, centro,

Espaço Terapêutico Ocupacional.

Ji-Paraná

Foto Novais, na Avenida Mal. Rondon, centro,

Rei do Pano.

Espigão do Oeste

Escola Monteiro Lobato,

Espaço UP,

Unopar,

Cras.

Ariquemes

Prefeitura,

Todas as UBS,

Câmara Municipal,

Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (AMAAR),

Victor cosméticos, na rua Ingazeira, 1837

Lúcia Cabeleireira, na rua Garapeira, setor 1

Capricho hair, rua Uirapuru, 1948,

Lê estética, terceira rua, 1933.

G1