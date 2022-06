Projeto artístico-cultural contemplará 52 municípios; atividade inicia nesta terça

O Sesc Rondônia realiza a partir desta terça-feira,7, um projeto de circulação cultural que estabelecerá uma conexão de programações artísticas entre todas as cidades do estado de Rondônia. Intitulado Sesc 52, o projeto pretende viabilizar o acesso da população de cada cidade com a produção artística de forma diversificada, por meio da oferta de produtos culturais regionais. O acesso é gratuito.

A circulação acontecerá em duas etapas: A primeira, de 07 de junho a 07 de julho, começa por Pimenteiras do Oeste e termina em Mirante da Serra, atingindo 31 cidades. A segunda etapa tem início em outubro e percorrerá 21 municípios.

O evento contará com apresentações de teatro, música, literatura, exibições de filmes, exposição de artes visuais, exposição de literatura e biblioteca volante por meio do Bibliosesc.

O projeto, segundo explica a coordenadora de Cultura do Sesc Rondônia – Maria Braga -, “se propõe ao exercício de uma atividade humana sensível, buscando o compartilhamento do acesso às diversas formas de expressão artístico-cultural que dialoguem com a construção da memória social e com patrimônios culturais materiais e imateriais do nosso Estado”.

A atividade é promovida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE de Rondônia, por meio do Sesc/RO.

Veja a programação da primeira etapa da atividade

TEATRO

ESPETÁCULO FESTA DOS MEUS SONHOS (CIA EVOLUÇÃO)

Com o propósito de resgatar as mais belas cantigas de roda e reviver um passado que se faz presente na memória de muitos, o espetáculo Cantigadeira faz uma viagem no tempo. São estórias contatas e cantadas por dois amigos, que recordam a infância feliz que viveram. Recordações estas, que se dão por meio de muitas músicas e brincadeiras. De maneira divertida e com uma linguagem acessível, os personagens interagem e levam o público a cantar junto, mostrando quão felizes foram no tempo de criança – época em que viveram e aprenderam divertidos jogos, brincadeiras e cantigas que foram esquecidas e já não vemos mais nos dias atuais.

FICHA TÉCNICA:

Atuação: Eules Lopes e Taiane Sales

Direção: Eules Lopes

MÚSICA

SHOW MUSICAL (BANDA OS ÚLTIMOS)

Os Últimos é uma banda formada em Rondônia por Tom Rodrigues (guitarra e voz), Rogério Madeira (contrabaixo) e Laura Brandhuber (bateria). Com um CD (2015) e dois EPs (2012/2017) lançados, a banda é influenciada pelo rock e pela música brasileira e já tocou em grandes festivais da região Norte, como FESTIVAL CASARÃO, FERROVIA RO e CONEXÃO RO. De 2014 a 2017 a banda realizou shows nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Acre e Amazonas.

FICHA TÉCNICA:

Bateria e Produção: Laura Brandhuber

Contrabaixo: Rogério Madeira

Guitarra e voz: Tom Rodrigues

LITERATURA

TIA VAVÁ DOS BONECOS

ESPETÁCULO ESPERANDO GONDÓ

No espetáculo Esperando Gondó dois amigos chamados Estragão e Vadormir se encontram e juntos estão à espera de algo. Enquanto este algo não aparece, eles conversam, sorriem, cantam e brincam.

FICHA TÉCNICA:

Animação, direção e criação – Atriz bonequeira Vavá de Castro

BIBLIOSESC

O projeto BiblioSesc é uma biblioteca móvel que tem por objetivo encurtar a distância entre o leitor e o livro em pontos da cidade onde não há acesso a bibliotecas fixas. Tem como foco o atendimento ao Trabalhador do Comércio, seus dependentes e a comunidade em geral. No projeto Sesc 52, o Bibliosesc atenderá com espaço de leitura, contação de histórias com fantoches e exposição Portinari.

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS

PORTINARI – O BAUZINHO DO PINTOR

A exposição propõe reflexões e conhecimento sobre a obra do pintor brasileiro Candido Portinari (1903-1962), em uma proposta que explora a interdisciplinaridade. As experiências geradas por meio da exposição têm como objetivo auxiliar no desenvolvimento do olhar estético e do senso crítico dos visitantes.

EXPOSIÇÃO DE LITERATURA

PAULO LEMINSKI

A exposição conta com 16 ilustrações produzidas pelo artista plástico Fabio Dudas, que retratam a vida e a obra do escritor paranaense Paulo Leminski (1944–1989). Por meio da pintura, as obras dão materialidade e interpretação aos poemas de um dos mais importantes escritores brasileiros.

CINEMA

DO VERDE AO BARRO

Uma família embarca numa viagem em busca de uma nova vida. É na comunidade de Nazaré que constroem uma relação de afeto, respeito e amor com a Amazônia. Em diferentes fases, a jornada de uma família muda conforme as águas de um rio.

A INACREDITÁVEL HISTÓRIA DO MILHO GIGANTE

Uma pequena formiga encontra, no meio do mato, um milho gigante que ela não consegue carregar sozinha. De passagem por ali, o Tamanduá se oferece para cuidar do alimento enquanto ela busca ajuda dos familiares. E agora? A formiga confiará no seu maior predador? Inspirado em poema homônimo, “A inacreditável história do milho gigante” é uma fábula contemporânea em forma de um divertido filme de animação, com um final surpreendente.

SOLITUDE

Na Amazônia, o Sol encara a solidão e a carência depois do término de uma relação abusiva; enquanto no Deserto do Atacama, uma Sombra busca independência, porém começa a desaparecer lentamente.

CONFIRA O CALENDÁRIO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO SESC 52

Horário de todas as apresentações : 19h

Novo Horizonte 24/06/2022

Nova Brasilândia 25/06/2022

Castanheiras 26/06/2022

Presidente Médici 27/06/2022

MOSTRA 03 – TIA VAVÁ, CINEMA, EXPOSIÇÕES E BIBLIOSESC

Cidades e a data da apresentação

Ministro Andreazza 28/06/2022

Alvorada do Oeste 29/06/2022

São Miguel do Guaporé 30/06/2022

Seringueiras 01/07/2022

São Francisco do Guaporé 02/07/2022

Costa Marques 03/07/2022

Ji Paraná 04/07/2022

Ouro Preto 05/07/2022

Nova União 06/07/2022

Mirante da Serra 07/07/2022

Serviço

Projeto Sesc 52 anuncia programação para todo o Estado de Rondônia

Data – 1ª Etapa: 07 de junho a 07 de julho de 2022 (31 municípios)

Quanto? Gratuito

Formato: Presencial

Acompanhe as ações do Sesc Rondônia nas redes

No Instagram: @sesc_ro

No Facebook: @sescrondonia

Fonte: ASSESSORIA DO SESC