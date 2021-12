Projeto da Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira será oficialmente lançado em Porto Velho

O projeto da Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira será lançado oficialmente nesta terça-feira (14), em Porto Velho. O programa tem o objetivo de garantir desenvolvimento socioeconômico, com foco na sustentabilidade para municípios da Região Norte, incluindo Rondônia.

Segundo o Governo do Estado, o lançamento deve contar com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) também devem comparecer na cerimônia.

O evento vai acontecer no Teatro Guaporé, localizado no bairro Olaria da capital rondoniense, a partir das 10h30.

O que é a ZDS?

Ao todo, a ZDS Abunã-Madeira engloba 32 municípios da região Norte, situados no noroeste de Rondônia, sul do Amazonas e leste do Acre. O programa foi idealizado considerando os problemas da região e oferece alternativas para que cada município se desenvolva protegendo, sobretudo, a Floresta.

Uma das propostas do projeto é a regularização fundiária, além de outras políticas sobre o uso da terra e ordenamento territorial.

Além disso, as indicações também pretendem potencializar o agronegócio, psicultura, infraestrutura, turismo e outras atividades econômicas, criando emprego e renda na região, sempre com métodos sustentáveis.

Todas as ações foram desenvolvidas pela Sudam, com parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e secretarias ambientais dos estados envolvidos.

G1