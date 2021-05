Projeto do Sebrae, Cidade Empreendedora e Inovadora é apresentado aos deputados estaduais

Superintendente do Sebrae mostrou os dez eixos que são a base do programa

O Programa Cidade Empreendedora e Inovadora, iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae/RO), foi apresentado na manhã desta terça-feira(11) aos deputados, durante reunião no gabinete da presidência da Casa.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), recepcionou o superintendente do Sebrae/RO, Daniel Pereira, acompanhado do diretor técnico, Samuel Almeida. Os deputados Jair Montes (Avante), Eyder Brasil (PSL) e Cirone Deiró, participaram do encontro.



“Todas as iniciativas que visam gerar oportunidades, agregar conhecimento e trazer mais informações sobre o empreendedorismo, com foco na parceria com os municípios, terão o nosso apoio e a nossa contribuição”, destacou Redano.

Segundo Daniel Pereira, restam apenas quatro dos 52 municípios para aderir ao programa, o que deve ocorrer ainda nesta semana. “Na próxima sexta (14), às 10h, em evento on line, será realizada a cerimônia formal de lançamento do programa Cidade Empreendedora e Inovadora de Rondônia”, disse. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do Sebrae em Rondônia www.sebrae.ro/youtube.



Programa Cidade Empreendedora



O Programa Cidade Empreendedora e Inovadora é uma iniciativa criada para buscar um ambiente que favorece o desenvolvimento dos pequenos negócios para estimular o empreendedorismo, promover a competitividade empresarial contribuindo com o crescimento econômico de Rondônia.

São dez eixos que sustentam o programa: Gestão Municipal, Liderança, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Educação Empreendedora, Inclusão Produtiva, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Cooperativismo e Crédito e Inovação e Sustentabilidade.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO Foto: Diego Queiroz-ALE/RO