Projeto esportivo é efetivado no distrito de Nova Califórnia e crianças comemoram perspectivas de futuro

O sonho de ser jogador de futebol é algo real na vida de crianças presentes no Brasil. É o caso de Lucas Souza, Caio Camelo e Luan Arthur, moradoras de Nova Califórnia, em Porto Velho. Elas foram algumas das que apareceram para pegar uniforme, kit esportivo e é claro, uma bola. No distrito porto-velhense, agora a Academia de Futebol conta com o Talentos do Futuro.

Cerca de 50 crianças do projeto local receberam materiais esportivos. Para implementação, foi escolhido a inciativa na localidade que vem desde o fim dos anos de 1990.

– A gente já vem com esse projeto a muito tempo. Desde 1999, 2000 que a gente vem treinando e brincando. Fazendo o que a gente pode pela comunidade, pelas crianças e adolescentes, pela nossa juventude – disse Adiomar da Silva, responsável pelo projeto Academia de Futebol Nova Califórnia.

O distrito fica cerca de 400 km da capital rondoniense. Em Nova Califórnia, moram cerca de 9,5 mil pessoas. Para o administrador do distrito, Nemézio Soares, projeto que pode ajudar muitas outras crianças.

– Um projeto fantástico. Um sonho que Nova Califórnia tinha e sempre teve de ter as crianças. Aqui tinha um projeto de informais que ajudavam muito. Hoje você sabe que a sociedade como está. As crianças não podem estar na rua que estão sujeitos a algumas situações de vulnerabilidade social – afirma.

Para manter ativo uma ação em um local distante dos grandes centros, existem dificuldades. A rede, a bola de treino, eram desgastadas. Para ajudar, houve a ideia de levar o Talentos para a localidade.

– Você vê a animação dessas crianças aqui e vai aumentar muito mais. Estamos muito felizes por conseguirmos finalmente essa inclusão das crianças que estão nos nossos distritos. Podemos explicar pra elas o que é o programa Talentos do Futuro e mostrar pra elas que como eu falo: Não é brincar de jogar bola. A partir de agora é encarar como o sonho de uma profissionalização. De repente de seguir uma carreira como profissional de futebol – ressaltou Ivonete Gomes, secretária municipal de esportes e lazer, de Porto Velho.

Quem gostou dessa iniciativa foi Aílton Rizzi. Ele faz de tudo para o sonho do filho Luan Arthur se tornar realidade.

– O treino tem a importância de tirar as crianças das ruas, das drogas (…) é muito importante isso aí. Eu já venho (espontaneamente) de vários anos fazendo isso. Fazia esse trabalho em Nova Califórnia com o outro filho mais velho que eu tinha. Chegou a ir jogar pra fora mas não pegou time grande. Ele foi pra fora tentar, levei ele e saiu daqui. Hoje é ele, eu vou ajudar em Califórnia todas as crianças. É ver se a gente coloca alguém pra frente – enfatiza.Elas realmente passam a entender que o sonho delas de serem jogadores de futebol podem sim ser uma realidade— Ivonete Gomes

Agora, crianças e jovens de um local tão distante, poderão a partir de agora poderão treinar com tudo novo. E o mais importante, esse é apenas o início desse futuro em grandes campos.

– Essa parceria que a prefeitura está dando aqui pra gente principalmente aqui no interior que a gente fica muito afastado da capital. Hoje é uma ajuda e eu tenho a certeza que se a gente conseguir dar uns passinhos. Hoje a gente vai conseguir dar dois, três, quatro passos com o apoio da prefeitura, da comunidade. É o que a gente espera e conta – finaliza Adiomar da Silva.

