Projeto leva atendimento médico especializado a cidades do interior de RO

Atendimentos médicos especializados, exames e cirurgias eletivas serão levados ao Cone Sul de Rondônia nos dias 29, 30 e 31 de outubro. Devem ser realizados cerca de mil atendimentos em diversas áreas.

A ação será realizada no Centro de Reabilitação em Vilhena, mas serão atendidos moradores das cidades de Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Colorado, Cabixi e Chupinguaia.

Serão oferecidos serviços nas áreas de ginecologia, oftalmologia, ortopedia, cardiologia, infectologista, endocrinologia, além de 30 cirurgias eletivas entre, vesícula, hérnia e histerectomia, assim como exames complementares como os laboratoriais, raio X, eletrocardiograma, mapa, holter e oftalmológico.

De acordo com o Governo de Rondônia, para ser atendido no projeto “Saúde no Interior” é preciso estar na lista da regulação. O objetivo da ação é diminuir a fila de espera por atendimentos especializados, que estão paralisados por conta da pandemia.

Os interessados devem passar pela unidade de saúde, onde vão receber uma senha e o encaminhamento para a consulta médica no setor requerido. Para a coleta de exames laboratoriais é preciso ter em mãos a solicitação médica, um documento de identidade com foto e o cartão do SUS.

Ainda conforme o Governo, também serão fornecidos medicamentos para tratamento, sendo necessário a apresentação da receita médica.

G1