Projeto ‘Rondônia Cidadã’ acontece em Ji-Paraná neste fim de semana

Neste sábado (26) e domingo (27) a população de Ji-Paraná (RO) recebe o projeto “Rondônia Cidadã”. As ações acontecem das 8h às 16h30 no sábado e das 8h às 13h no domingo, na Escola Estadual Marechal Rondon.

O projeto oferece serviços como emissão de 1ª e 2ª vias de documentos pessoais, passe livre para idosos e pessoas com deficiência ou em tratamento contra o câncer e orientações jurídicas.

Serviços de saúde e beleza também ganham espaço no “Rondônia Cidadã”, entre eles: orientações nutricionais, agendamento para exames de papanicolau e mamografia, atendimento psicológico, massagem relaxante, maquiagem, cortes de cabelo e barba.

Outro ponto importante, são as ações voltadas ao mercado de trabalho, como: ajuda na elaboração de currículos, orientações sobre acesso a microcrédito, apresentação e cadastro do programa Geração Emprego, informações sobre seguro desemprego e mais.

Outro ponto importante, são as ações voltadas ao mercado de trabalho, como: ajuda na elaboração de currículos, orientações sobre acesso a microcrédito, apresentação e cadastro do programa Geração Emprego, informações sobre seguro desemprego e mais.

G1