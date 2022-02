Próximo do início da temporada 2022 em RO, saiba como está cada rondoniense no ranking da CBF

O Porto Velho é o representante rondoniense na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D em 2021. O Real Ariquemes é quem está na pré-Série D desta temporada. Ambos tem monopolizado as participações rondonienses no âmbito nacional nas últimas duas temporadas.

Mas como estão posicionados no âmbito nacional? O ge.globo/ro destrincha o posicionamento das equipes de Rondônia no último ranking da CBF divulgado para 2022. Os dados são referentes ao futebol masculino.

Dentre os dois que figuram nacionalmente o Real Ariquemes é quem está mais alto. Mais velho e frequente no Brasil, o clube ocupa a vaga 119 da entidade com 431 pontos. Diferença de 12 “casas” para aonde estava em 2021. À época, a equipe figurava em 105º com 564 pontos somados.

O Porto Velho, que não aparecia entre os listados, chega para 2022 como o clube 131 do país. Com ele, Jaraguá (GO) e Rio Branco de Venda Nova (ES) estão empatados. Agora, o clube entra na temporada com 380 pontos somados.

Algumas quadras abaixo está o Vilhenense. Ele está em 151º com 264. O Barcelona de Vilhena tem 255 pontos e é o 157º nacional. O Ji-Paraná como 170°. O Genus é o 228° e o Rondoniense o 238º, empatado com o Friburguense (RJ) com 15 pontos.

Como funciona?

A CBF explica que o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes. São consideradas competições realizadas nos últimos cinco anos (entre 2016 e 2020) e, para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um (veja abaixo a tabela completa com pontuação e regras para o cálculo).

E a federação?

Em termos de federações, a Federação Rondoniense ocupa a posição número 26 e fica a frente apenas do Amapá, último do ranking. A FFER está há 56 pontos do Mato Grosso do Sul. Respectivamente, a entidade máxima do futebol de Rondônia tem 1600 pontos contra 1656 da “rival”.

O ranking da CBF pode impactar em número de vagas nas competições nacionais. Atualmente, Rondônia tem uma vaga direita e uma indireta (pela previsão) na Série D, uma vaga na Copa do Brasil e uma confirmada na Copa Verde. Em 2021, excepcionalmente, o estado contou com dois participantes na Copa Verde.

