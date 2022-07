Quase 30 mil pessoas encerraram mês de junho com CNHs vencidas, RO

Mais de 28 mil pessoas estavam com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida no final do último mês de junho em Rondônia, de acordo com dados do Departamento de Trânsito (Detran) no estado. O número já é 87,5% do que foi registrado em todo o ano de 2021.

De acordo com o anuário estatístico do departamento, Rondônia tem quase 800 mil condutores habilitados e uma frota de mais de 1 milhão de veículos, entre carros, caminhonetes, motos, caminhões, entre outros.

Como fazer a renovação da CNH?

O pedido de renovação da carteira de habilitação pode ser feito presencialmente em um dos postos de atendimento do Detran ou pelo site. Para isso é preciso que a CNH vencida esteja regular, ou seja, que não tenha sido cassada ou suspensa.

Em seguida é preciso passar pela etapa de biometria, com captura de imagem, digitais e assinatura, e passar pelo exame de aptidão física em uma clínica credenciada pelo Detran.

Caso o motorista exerça Atividade Remunerada Transportando Pessoas ou Bens, ainda deverá passar pela avaliação psicológica. E se for habilitado nas categorias C, D e E, também é preciso fazer um exame toxicológico.

Quais documentos preciso apresentar?

O condutor deve estar com um documento de identificação oficial com foto em mãos para passar por todos os processos da renovação. Confira quais são os documentos aceitos.

Qual o prazo para que a CNH fique pronta?

Depois de passar por todas as etapas necessárias e ter realizado o pagamento das taxas, o motorista pode escolher buscar a CNH nova no posto de atendimento ou receber ela em casa, pagando a taxa de entrega.

Os prazos para que o documento fique pronto são:

Coordenadoria Metropolitana de Trânsito: Em até 1 hora

Postos Avançados: Em até 24 horas

Interior: Em até 5 dias úteis

Podem fazer a retirada do documento o próprio condutor, um despachante contratado ou um representante legal com procuração.

G1