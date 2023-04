Quase 5,5 mil casos de violência doméstica foram julgados em menos de três anos em Rondônia

Quase 5,5 mil casos de violência doméstica foram julgados em Rondônia em menos de três anos. Somente nos três primeiros meses de 2023, o crescimento dos julgamentos é de 102% se comparado ao mesmo período de 2021. Os dados exclusivos foram repassados ao g1 pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO).

Os crimes que fazem parte do levantamento estão ligados às principais formas de violência contra a mulher: psicológica, patrimonial e física. Dentre eles o abuso sexual, as agressões, perseguição, ameaça, injúria, calúnia e mais.

Em março deste ano, marcado como “Mês da Mulher”, o número de julgamentos de violência doméstica bateu recordes. Com 404 sentenças expedidas, a quantidade é a maior registrada por mês nos últimos três anos.

Observação: A quantidade de julgamentos não corresponde ao total de pessoas condenadas, uma vez que em uma sentença podem ser condenados mais de um réu.

Além dos julgamentos, as novas denúncias à Justiça também são expressivas: entre 2021 e 2023 foram registrados mais de 5,3 mil casos. Se a comparação for feita por trimestre, no mesmo período dos dois anos citados, o crescimento é de 40%.

Feminicídios

Os números de feminicídios também têm batido recordes nos últimos anos. A quantidade de denúncias feitas na Justiça de Rondônia no primeiro trimestre de 2023, por exemplo, é 153% maior se comparada ao mesmo período de 2021.

Ao todo, 197 novos casos de feminicídio foram denunciados à Justiça desde 2021. Em paralelo, 153 casos foram julgados no mesmo período.

Como pedir ajuda?

A violência doméstica é crime e deve ser denunciada. A vítima pode realizar denúncias em qualquer unidade policial, pela Delegacia Virtual ou através dos telefones 197 e 190, que funcionam 24 horas.

Caso prefira atendimento especializado, a vítima pode procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Segundo a Polícia Civil de Rondônia, atualmente existem Deam’s em:

Porto Velho: localizada na Av. Amazonas, 6781 – Escola de Polícia;

Ariquemes: localizada na Av. Tancredo Neves, 03 – St. 03;

Jaru: na rua Florianópolis, 2594 – St. 3;

Ji-Paraná: na rua 22 de Novembro, nº 41 – Bairro: Urupá

Cacoal: localizada na rua Pres. Médici, 2005 – Jardim Clodoaldo;

Vilhena: na Av. Paraná, 2141 – Nova Esperança;

Rolim de Moura: localizada na Av. Norte Sul, 4550 – Centro;

Guajará-Mirim: na Av. Antônio Corrêa da Costa, 842 – St. 01.

X vermelho na mão: O X vermelho desenhado na palma da mão faz parte de uma campanha mundial para amparar mulheres em situação de violência doméstica. O pedido pode ser feito em alguns estabelecimentos e repartições públicas.

Chame por Aline: Se você está curtindo a noite sozinha, em um encontro romântico ou com amigos e começa a se sentir insegura, vulnerável ou ameaçada, saiba que você pode pedir ajuda de uma forma discreta: basta procurar um funcionário do bar ou da boate e perguntar por Aline. Essa frase-código dará início a um protocolo para prevenir uma agressão mais grave.

Central de Atendimento à Mulher – telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento.

