Quatro cursos estão em andamento na Escola do Legislativo

Desde a segunda-feira estão sendo ministrados cursos presenciais, sendo um deles em dois períodos devido à enorme procura

O feriado nacional da última terça-feira (12) inviabilizou os trabalhos presenciais na Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (ALE). Não foram ministradas aulas no período de 11 a 15, pois os inúmeros cursos oferecidos pela escola têm mínimo de 20 horas/aula e não seria possível cumprir o cronograma durante a semana.

As aulas presenciais foram retomadas ontem (18), com a aplicação de quatro cursos ministrados pela equipe de pedagogia da escola. Os cursos funcionam nos períodos da manhã e à tarde.

A escola oferece cursos semanalmente para aperfeiçoamento dos servidores da Casa de Leis visando a excelência no atendimento ao público, com vagas abertas para as câmaras de vereadores, prefeituras, governo do Estado e governo federal. “Nosso compromisso é de qualificar a mão de obra, seja no atendimento aos deputados ou à comunidade em geral, sempre com apoio da Mesa Diretora da ALE, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos)”, diz o diretor-geral da escola Fábio Ribeiro.

Ontem foram iniciados os cursos de Secretariado nos Serviços Públicos e Privados, Oficina de Filmagem e Edição de Vídeos no Celular, Libras para o Atendimento ao Público e Redação Oficial todos com vagas preenchidas. O período de duração de cada curso é de 20 horas/aula.

Os cursos são gratuitos. Na inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g, para o Banco de Leite (BL) da escola. O leite arrecadado é distribuído pela direção da EL a entidades cadastradas no Banco de Leite, que atendam crianças acima de um ano e a idosos.

Os alunos recebem certificado de conclusão. As aulas presenciais estão sendo ministradas em salas ocupando 50% da capacidade. Ao adentrar a escola as pessoas (alunos, instrutores, professores, servidores e visitantes) têm a temperatura aferida. Também são oferecidos álcool em gel em pontos estratégicos e as regras na utilização de máscara e distanciamento são aplicadas criteriosamente.

Cursos

Secretariado nos Serviços Público e Privado, 18 a 22/10, das 8h às 12h, alunos acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Oficina de Filmagem e Edição de Vídeo no Celular, 18 a22/10, das 8h às 12h e das 14h às 18h, alunos acima de 14 anos com Ensino Fundamental Completo

Libras para Atendimento ao Público, 18 a 22/10, das 14h às 18h, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo

Redação Oficial, 18 a 22/10, das 14h às 18h, alunos com idade acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do legislativo-ALE/RO