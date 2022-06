Quatro migrantes, entre eles uma criança, morrem em naufrágio perto da Espanha

x

Quatro migrantes, entre eles uma criança, morreram nesta quarta-feira (8) quando a embarcação com a qual tentavam chegar na Espanha naufragou no mar Mediterrâneo. Um outro passageiro está desaparecido.

No total, 17 pessoas viajavam a bordo da embarcação, que tinha condições precárias, segundo o governo espanhol. Os outros 12 passageiros sobreviveram ao naufrágio e foram resgatados com vida pela Guarda Costeira da Espanha.

O naufrágio aconteceu no início da manhã perto da costa de Murcia, no sudoeste da Espanha. A embarcação, segundo a Guarda Costeira, estava a apenas 40 quilômetros de uma praia espanhola.

Há cerca de cinco anos, a região tem recebido um dos maiores fluxos de migrantes que saem do norte da África em direção a praias espanholas, na tentativa de chegar à Europa. Só em 2021, mais de 40.000 migrantes chegaram às costas espanholas, vindas principalmente do Marrocos, segundo o Ministério do Interior.

A ONG espanhola Caminando Fronteras, que monitora as ligações feitas por migrantes ou seus parentes para seus números de emergência, calcula que 4.404 migrantes morreram ou desapareceram no ano passado no mar Mediterrâneo quando tentavam chegar à Espanha. O número é o pior número desde 2015.

G1