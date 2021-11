Raio X dos municípios de Rondônia: pesquisa do IBGE mostra ações em combate a Covid-19

O primeiro caso de Covid-19 em Rondônia foi confirmado em 20 de março de 2020. Desde lá, a ciência indicou ações para tentar combater o vírus, como o uso de máscaras e isolamento social. Do outro lado, foi necessário pensar em auxílio às famílias em vulnerabilidade e monitoramento da violência.

Na quarta-feira (10), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados de uma pesquisa sobre Informações Básicas Municipais (Munic 2020), que mostra o raio-x das ações em combate à Covid-19 tomadas por municípios de Rondônia.

Os dados foram coletados por meio de questionário que foi respondido por 47, das 52 prefeituras do estado, entre setembro de 2020 e março de 2021. O instituto não divulgou quais cidades responderam e quais não responderam a pesquisa. Veja os resultados:

1. Isolamento Social

Celular como companheiro nessa jornada de isolamento social — Foto: Matheus Boletti / Divulgação

O isolamento social foi adotado por 98,6% de um universo de 5.467 prefeituras brasileiras. Em Rondônia, a pesquisa mostrou que todos os municípios que responderam as questões utilizaram alguma medida de isolamento em combate à pandemia, sendo que três instalaram barreiras sanitárias para impedir a entrada e saída do município por pessoas contaminadas com o vírus.

As outras 22 cidade de Rondônia utilizaram algum sistema de monitoramento para avaliar a eficácia do isolamento social.

2. Desrespeito ao isolamento

Bar lotado durante pandemia em Porto Velho — Foto: Ana Kézia Gomes/g1

Sobre as punições e advertências a quem não respeitasse as medidas sanitárias, 34 municípios regulamentaram sanções de penalização para cidadãos e 27 adotaram também para estabelecimentos.

3. Ações de combate

Drive thru em Vilhena, RO — Foto: Prefeitura de Vilhena/Divulgação



Entre as 47 cidades que responderam ao questionamento do IBGE, somente uma não realizou ação alguma em combate à pandemia da Covid-19. Já os demais municípios, estabeleceram, entre outras ações, a obrigatoriedade do uso de máscara e a testagem da população.

4. Auxílio às famílias

Cesta básica foi distribuída por 34 prefeituras de RO para pessoas em vulnerabilidade social que recebia o Bolsa Família — Foto: Vinicius de Melo/ Agência Brasília



O instituto também pesquisou sobre as ações feitas pelas prefeituras para atender pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Dos municípios que responderam, 34 distribuíram cestas básicas ou crédito alimentar para as famílias que recebiam o Bolsa Família. Já em 29, houve a distribuição para pessoas que não estavam inscritas no programa.

Além disso, 31 municípios cadastraram pessoas e famílias no Cadastro Único e Bolsa Família para acesso aos programas sociais e de proteção social.

5. Proteção à vida

Sobre as medidas em proteção à vida, 32 cidades viabilizaram a manutenção do funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de Unidade Pública Estatal de Prevenção de Situações de Riscos Sociais, e do funcionamento do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), que oferece apoio e orientação para vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais.

Em 24 cidades, houve monitoramento das ocorrências de violência doméstica e outros tipos de violência.

Vítimas em Rondônia

Cemitério Santo Antônio em Porto Velho — Foto: Leandro Morais/Prefeitura de Porto Velho





Até a última quarta-feira (10), conforme dados disponibilizados pelo Governo de Rondônia, 6.583 rondonienses morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia e, 272.572 pessoas testaram positivo para a doença no estado.

