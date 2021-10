Reabertura atendeu a um pedido feito pelo deputado Marcelo Cruz

A pedido do deputado estadual Marcelo Cruz (PATRIOTA), foi reinaugurada, nesta terça-feira (12), a Base Policial do 5.° Batalhão de Polícia Militar (5.º BPM), localizado no bairro Jardim Santana em Porto Velho. Na ocasião foi comemorado, em conjunto com a reinauguração, o Dia das Crianças, que contou com a presença da população, autoridades do estado e município.

O comandante do 5.° BPM, major Emanoel Lourenço, disse que a reativação da base é comemorada e garantirá maior proximidade entre a PM e a população. “Não é só uma simples reativação. Teremos no local as nossas equipes de força tática, do grupamento tático móvel, equipes de Polícia Comunitária e a Patrulha Maria da Penha. Atuaremos na prevenção, estando próximo da comunidade através de ações da PM”, falou o comandante.

O reforço no policiamento na zona Leste da Capital foi destacada pelo governador do Estado, coronel Marcos Rocha, que enfatizou as várias ações desenvolvidas pela Polícia Militar visando garantir maior segurança aos moradores dos bairros daquela região da cidade. “A Polícia Militar está presente em todo Estado garantindo a segurança dos rondonienses. A Base da PM no bairro Jardim Santana, é um reforço importante para os moradores na certeza de que nossos policiais militares estarão sempre prontos para proteger os cidadãos”, ressaltou.

A reinauguração da base foi possível graças a mobilização da comunidade, junto ao deputado estadual Marcelo Cruz, que, em meio aos protestos, viu de perto o anseio dos moradores. A falta de policiamento gerada pela retirada do posto, criou na população o sentimento de insegurança, em virtude dos altos índices de violência no bairro e adjacências.

O deputado Marcelo Cruz agradeceu o convite para solenidade ao Governador Marcos Rocha, cumprimentou os secretários e a população presente, além de realizar agradecimentos. “Agradeço ao Governador Marcos Rocha, ao Comandante Geral, Cel. Almeida, ao comandante do 5.° BPM, major Emanoel Lourenço, e a todos os empresários que ajudaram para que a Base voltasse a funcionar. Parabenizo o líder comunitário Romeuzinho, que foi quem nos acionou para podermos conferir presencialmente, a situação dos moradores e empresários, que estavam apreensivos pela retirada da base. Graças a Deus, e a sensibilidade do governador, hoje (12/10) comemoramos a reinauguração da base policial, com isso, os moradores e empresários terão paz, e tranquilidade. Para finalizar, estou indicando recursos para aquisição da mobília, que será bem utilizada pelos policiais. Quero novamente agradecer à população do bairro Jardim Santana pela confiança, e paciência, os moradores podem contar conosco! Nosso gabinete está de portas abertas para receber vocês”, disse o deputado.

Texto e foto: Assessoria