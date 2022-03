Reajuste salarial de 33,24% para professores e técnicos é anunciado pelo Governo de Rondônia

Foi anunciado pelo Governo de Rondônia o reajuste do Piso do Magistério de 2022. A situação foi decidida durante reunião na quarta-feira (16), onde foi confirmado percentual de 33,24%, para 11.700 professores. Eles vão receber o retroativo referente ao mês de janeiro no pagamento de abril.

Durante a reunião também ficou acordado o reajuste salarial, no mesmo percentual de 33,24%, para cerca de 6 mil técnicos educacionais da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), divididos entre:

analistas,

assistentes sociais,

nutricionistas,

agentes administrativos,

cuidadores,

zeladores e os

profissionais que atuam na produção de merenda escolar.

O benefício para essa categoria será o retroativo de março na folha de abril.

O reajuste foi decidido durante reunião na quarta-feira (16) entre representantes da Casa Civil, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e a Seduc.

Perguntas e respostas para entender o reajuste do piso salarial no país

O que é o piso salarial?

Piso salarial é o valor mínimo que profissionais de uma determinada categoria devem receber. Neste caso, trata-se do vencimento mínimo para os profissionais do magistério público da educação básica em início de carreira. A regra foi criada por uma lei de 2008 e é válida em todo o país.

Qual é o motivo do reajuste?

A norma estabelece que os reajustes devem ser anuais. “Isso existe para equiparar os salários dos professores da educação básica pública aos salários de outros profissionais com escolaridade equivalente”, explicou o secretário de Imprensa e Divulgação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Luiz Carlos Vieira.

Como é o salário de professores no Brasil em comparação com o de outros países?

O relatório “Education at a Glance 2021”, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e divulgado em setembro passado, concluiu que a média inicial do salário de professores no Brasil (US$ 13,9 mil anuais) é a menor entre 40 países analisados. O cálculo foi feito com base na média do salário inicial dos professores dos anos finais do ensino fundamental.

