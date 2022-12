Real Ariquemes divulga a lista da Copinha 2023

O Real Ariquemes já tem em mãos os atletas que vão disputar a Copa SP de futebol Júnior 2023 com a camisa do clube. Ao total, 21 nomes foram divulgados pelo clube. A equipe inicia a viagem de ida até Tanabi em 31 de dezembro e vão passar a virada de ano dentro do ônibus para a cidade do interior paulista.

A base da equipe é de Rondônia com 14 dos inscritos. Além desses, o clube tem representantes de São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Espirito Santo, Distrito Federal e Rio de Janeiro.

Luiz Boone, Melqui e Allyson Allan são tidos como destaques do time. Boone foi artilheiro da Copinha nesta temporada. Melqui tem feito gols decisivos pelo clube. Já Allyson Allan fez os principais gols da campanha do título do time no Sub-20 estadual.

– É minha terceira participação na competição. Com certeza, a gente vai adquirindo uma certa experiência. Chegamos mais tranquilos para a competição por já conhecer o campeonato. Então eu acredito que as coisas vão correr bem – disse ao ge.globo/ro.

Quem tem mais edições da Copinha disputadas é Régis Anderson. Ele atuou pelo Vilhenense e Real Ariquemes. Henrique Silvério, de 16 anos, é o mais jovem que compõe o elenco.

Confira os atletas

Veja por ordem numérica

Evan Silva – Goleiro – 20 anos Raphael Alves – Lateral Direito – 19 anos Régis Anderson – Zagueiro – 20 anos Gabriel Silveira – Zagueiro – 20 anos Guilherme Duarte (Carioca) – Zagueiro/Volante – 19 anos Felipe Pacheco (Felipinho) – Lateral Esquerdo – 20 anos Carlos Eduardo (Farinha) – Meia – 18 anos Luiz Henrique – Volante – 18 anos Luiz Boone (Boone) – Atacante – 20 anos Allysson Allan – Atacante – 20 anos Melque Fernandes – Meia – 17 anos Juan Victor (Aranha) – Goleiro – 19 Anos Rallyelson Hora – Zagueiro – 18 anos Juan Junio (Catatau) – Lateral Esquerdo – 18 anos Valdi Junior- Zagueiro – 19 anos Pedro Murilo – Volante – 19 anos Lucas Lempê – Atacante – 17 anos Sawan Guerra – Volante – 18 anos Yan Rodrigo – Atacante – 19 anos Gustavo Freitas – Lateral Direito – 19 anos Henrique Silvério – Goleiro – 16 anos

