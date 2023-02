Real Ariquemes enfrenta o Palmeiras fora de casa na estreia do Brasileirão feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Neoenergia 2023 nesta quinta-feira (2). O Real Ariquemes estreia na competição contra o Palmeiras fora de casa.

Na primeira fase do campeonato, os clubes disputam 15 rodadas no formato de pontos corridos. Na segunda fase, os oito melhores se classificam para as quartas de finais, quando disputam os confrontos no formato ida e volta.

Logo na segunda rodada, o Furacão do Vale do Jamari enfrenta outro gigante paulista, o Corinthians, rival do clube alviverde e atual campeão da competição. O confronto será marcado na história do Real Ariquemes como a estreia do clube em casa na principal competição nacional de futebol feminino.

Em Rondônia, o Real Ariquemes terá sete jogos sob os seus domínios, enquanto viaja em oito partidas para disputar fora de casa. No ano passado, o Furacão do Vale do Jamari terminou a competição na fase de grupos invicto.

A última rodada está pré-estabelecida entre os dias 9 e 12 de junho, enquanto o mata-mata está previsto para ocorrer de dias 16 a 26 de junho. A final do Brasileirão será entre 10 a 17 de setembro.

Confira os jogos do Real Ariquemes

Primeira rodada: 24 a 27 de fevereiro

Palmeiras x Real Ariquemes (RO)

Segunda rodada: 3 a 6 de março

Real Ariquemes (RO) x Corinthians

Terceira rodada: 10 a 13 de março

Real Ariquemes (RO) x Flamengo

Quarta rodada: 17 a 20 de março

Athletico x Real Ariquemes (RO)

Quinta rodada: 24 a 27 de março

Real Ariquemes (RO) x Ferroviário

Sexta rodada: 31 de março a 4 de abril

São Paulo x Real Ariquemes (RO)

Sétima rodada: 14 a 17 de abril

Real Ariquemes (RO) x Internacional

Oitava rodada: 21 a 24 de abril

Cruzeiro x Real Ariquemes (RO)

Nona rodada: 28 de abril a 1 de maio

Real Ariquemes (RO) x Avaí-Kindermann

10ª rodada: 5 a 8 de maio

Bahia x Real Ariquemes (RO)

11ª rodada: 12 a 15 de maio

Grêmio x Real Ariquemes (RO)

12ª rodada: 19 a 22 de maio

Real Ariquemes (RO) x Ceará

13ª rodada: 26 a 29 de maio

Real Brasília x Real Ariquemes (RO)

14ª rodada: 2 de 5 de junho

Atlético (MG) x Real Ariquemes (RO)

15ª rodada: 9 a 12 de junho

Real Ariquemes (RO) x Santos

