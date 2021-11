Real Ariquemes regulariza elenco para a Copa São Paulo 2022

O Real Ariquemes inscreveu 30 atletas para a Copa São Paulo de futebol júnior 2022. Agora, todo elenco que está na pré-temporada está regularizado.

A partir daí, fica a cargo do técnico Odilon Júnior, juntamente com a comissão técnica do clube definir, ao fim da preparação, a lista final dos atletas que irão representar o furacão do Vale do Jamari na competição.

Responsável pelo registro dos atletas, o gerente de futebol Álisson Albino falou sobre o processo.

– O Real Ariquemes está 100% confirmado na Copinha e nossos atletas registrados. Com o trabalho integrado entre os departamentos de futebol, financeiro, RH, e todo suporte que nosso presidente Chico Pinheiro oferece, foi possível registrar os atletas com antecedência e sem correria de última hora. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia também foi uma importante parceria, dando todo suporte necessário ao clube.

Confirmado na competição, o Real Ariquemes agora aguarda a definição da sua cidade sede em SP e o grupo a qual fará parte, e já planeja a logística de viagem para a disputa da competição.

G1