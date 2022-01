Real Ariquemes se prepara para a estreia e jogadores revelam “foco total” na Copinha

O Real Ariquemes é o segundo rondoniense a estrear na Copa São Paulo 2022. A equipe encara o Água Santa, nesta quarta-feira (5) às 13h (horário de Brasília). Na equipe, há a confiança no trabalho que foi realizado durante a preparação, desde o título do Sub-20 estadual. É o que pensa o zagueiro Gabriel Silveira.

– A ansiedade está grande. A gente trabalhou forte durante meses já e a gente já está preparado. Quanto mais perto vai chegando a ansiedade bate maior. Estamos preparadíssimos. Força de vontade e raça nunca, jamais, vai faltar nessa Copinha. A gente entra em campo e veste a camisa do Real Ariquemes e a entrega é sempre grande – afirmou o jogador.

O volante Luan Pablo foi outro que falou em São Paulo. O atleta revelou grande expectativa e foco nesta reta final.

– A expectativas são as melhores. Nós estamos bem focados. Estamos trabalhando muito forte durante três meses e a expectativa é grande. Nós pegamos um grupo forte, nossa equipe também é qualificada e nós estamos com o objetivo de passar de fase e nós vamos conseguir. A estrutura aqui está sendo ótimo, estão dando tudo aquilo que nós esperamos. A ansiedade dá sim, uma competição nacional e é vista por muitos empresários, muitos clubes. Então dá uma ansiedade sim. Mas dentro de campo não vai faltar força de vontade não. A ansiedade não vai atrapalhar em nada e estamos bem focados. 100 por cento – finalizou.

A equipe está hospedada em São Bernardo do Campo, próxima a Diadema, cidade-sede do clube. Por lá, o time está realizado atividades técnico-táticas antes do duelo de estreia.

A estreia do Real Ariquemes contará com transmissão em tempo-real pelo ge.globo/ro

