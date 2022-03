Real Ariquemes vence Rondoniense e segue invicto

O Real Ariquemes venceu o Rondoniense por 3 a 1 e se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Rondoniense.

Os gols do furacão foram marcados por Douglas, Juninho Rosa e Luiz Boone. Juninho descontou para o Rondoniense.

Com o resultado, o Real Ariquemes manteve a liderança do estadual. O azulão segue na lanterna do campeonato sem pontuar.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes enfrentará no sábado, às 19 horas (horário de Rondônia), o União Cacoalense no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal. Já o Rondoniense recebe o Pimentense no dia seguinte, às 15h45 (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

GE