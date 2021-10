Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no Mundial de ginástica

Rebeca Andrade, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, subiu no lugar mais alto do pódio no Mundial de ginástica artística. Nesta madrugada, a brasileira conquistou o ouro na prova de salto, enquanto nas barras assimétricas ficou na segunda colocação.

A jovem de 22 anos, que já havia conseguido a melhor nota no salto nas classificatórias para a grande decisão, conseguiu uma média de 14.966 pontos. A italiana D’Amato Asia ficou com a medalha de prata, mas com apenas14.083 pontos.

Na final das barras assimétricas, a disputa foi acirrada. A chinesa Wei Xiaoyuan conquistou a primeira colocação do torneio com 14.733 pontos, enquanto a brasileira recebeu 14.633 pontos. Luo Roi, medalha de bronze, também teve os mesmos pontos que Rebeca Andrade, mas perdeu nos critérios de desempate.

A ginasta, que ficou conhecida na Olimpíada por se apresentar no solo ao som de “Baile de favela”, ainda participa da final da trave, neste domingo, às 5h (horário de Brasília).

R7