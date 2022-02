Reeducandos denunciam atrasos nos salários em Rondônia

Reeducandos que trabalham na Secretaria Municipal de Obras (Semob), através de um convênio entre o governo de Rondônia e a prefeitura de Porto Velho, procuraram o g1 esta semana, para denunciar o atraso de dois meses de salários.

De acordo com um dos reeducandos, cerca de 50 pessoas que trabalham na Semob estão sendo prejudicadas com os salários atrasados.

“Isso está prejudicando a vida de muitas pessoas aqui que precisam do dinheiro. Eu tô querendo viver uma nova vida, não faço mais nada de errado. Dependo do dinheiro daqui e desse jeito tá me prejudicando. Eu preciso pagar minhas contas e tenho que comer”, disse.

De acordo com o denunciante, eles chegaram a fazer reclamações com o governo e a Semob, mas nenhuma resposta definitiva foi apresentada sobre os pagamentos.

A denúncia foi feita na quarta-feira (2) e na sexta-feira (4), a Sejus alegou que o atraso salarial aconteceu porque a Semob, responsável pelo pagamento, fez o repasse atrasado.

Segundo a Sejus, o valor do salário dos reeducandos, referente a dezembro de 2021, foi entregue pela Semob somente dia 31 de janeiro de 2022 e repassado aos reeducandos na quinta-feira (3).

O g1 também entrou em contato com a Semob, que informou que o atraso ocorreu por conta da “data da abertura orçamentária”. Com relação ao salário de janeiro, as duas pastas informaram que têm até o próximo dia 10 para efetuar o pagamento.

G1