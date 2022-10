Registro de pessoas desaparecidas em RO: veja o que fazer se acontecer com parentes

Os registros de casos de desaparecimento podem ser realizados em qualquer delegacia de Rondônia ou pela Delegacia Online da Polícia Civil por meio do boletim de ocorrência.

Outro local que as famílias podem registrar informações dos desaparecidos é no Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID) lançado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO).

O programa disponibiliza um formulário onde os familiares podem incluir os dados pessoais básicos do desaparecido, foto, o boletim de ocorrência e se possível documentos médicos ou odontológicos.

Após receber as informações das famílias o PLID as envia para um banco de dados nacional, chamado Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID) que sistematiza e cruza informações de diversos órgãos, ajudando na busca e localização de pessoas desaparecidas.

“O serviço visa, ainda, fomentar políticas públicas junto aos órgãos que trabalham no enfrentamento ao desaparecimento, como as forças de segurança, instituições públicas e entidades civis organizadas, a fim de auxiliar na prevenção e solução dos casos”, informou o MP, por meio de nota.

