Rematrícula para o Programa Talentos do Futuro estão abertas

O Programa Talentos do Futuro está em período de rematrícula. As inscrições estão abertas até o dia 30 em Porto Velho e são gratuitas. As novas matrículas estarão abertas do dia 2 de janeiro a 21 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMES).

Os pais e responsáveis dos estudantes inscritos devem comparecer à sede da Semes com documentos pessoais do aluno, como foto 3×4, declaração escolar e a cópia do boletim escolar. O aluno também deve apresentar um atestado físico realizado nos últimos seis meses.

Neste ano, o programa realizou diversas experiências esportivas, como o Festival de Judô, Karatê, Taekwondo, Ginástica Rítmica da Seleção Brasileira e a Copa Zico.

