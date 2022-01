Reserva de vagas da rede estadual de educação começou na segunda-feira (24) em Rondônia

Os pais ou responsáveis dos alunos que desejam ingressar na rede estadual de ensino em Rondônia, já podem reservar uma vaga em uma das escolas do estado. A segunda etapa do processo acontece entre os dias 24 e 28 de janeiro por meio do portal da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Para garantir a vaga, o responsável deve efetuar o login no sistema e selecionar os dependentes cadastrados. Depois disso, será necessário informar dados como: município, modalidade, série e escola desejada.

Após esse processo, o responsável deve clicar em ‘reservar’ para concluir a solicitação. O procedimento, que é feito de forma online, tem até 24 horas para ser concluído, já que os pais ou responsáveis devem levar a documentação até a instituição escolhida para efetivar a matrícula.

Veja o passo a passo:

Acessar o portal: reservadevagaonline.seduc.ro.gov.br Efetuar o login; Informar dados como: município, modalidade, série e escola desejada; Clicar em ‘reservar’ e concluir a solicitação; Em até 24 horas, levar a documentação até a instituição selecionada; Efetivar a matrícula.

G1