Restaurantes de cinco municípios de Rondônia podem se inscrever no programa Prato Fácil

O Governo de Rondônia abriu novas inscrições para restaurantes particulares de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena se credenciarem no programa Prato Fácil. Os locais selecionados vão fornecer refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade, social e econômica, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Restaurantes cadastrados em Porto Velho

Restaurante Vista do Madeira, localizado na Travessa Belizário Pena, 191, bairro Triângulo; Portal Eventos, localizado na BR 364, km 5, sentido Cuiabá; Restaurante Norte Sul, localizado na rua da Beira, 6191, bairro Lagoa; Semprebom Restaurante e Café, localizado na avenida Campos Sales, 2645, Centro; Restaurante e Churrascaria do Gaúcho, localizado na avenida José Vieira Caúla.

De acordo com a administração estadual, os interessados devem enviar propostas para o e-mail: celsupelchamamentos@gmail.com, entregar de forma presencial nos dias úteis ou através dos correios para o destinatário: Protocolo da Superintendência Estadual de Compras e Licitação (Supel), na Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira (PRM), Edifício Rio Pacaás Novos, 2º andar, Bairro Pedrinhas, em Porto Velho.

A abertura dos envelopes acontecerá no dia 30 de novembro, a partir das 9h.

O edital pode ser retirados de forma gratuita no Portal da Supel ou na sede da Supel, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta, sendo cobrado o valor de R$ 30, pelo custo de reprodução.

Segundo o governo, os recursos utilizados para complementar o valor do prato ou marmitex são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), gerenciado pela Seas.

G1