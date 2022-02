Restaurantes podem se credenciar no programa ‘Prato Fácil’ em Porto Velho

Novos restaurantes podem se credenciar no programa ‘Prato Fácil’, para fornecer refeições por R$ 2 para os moradores de Porto Velho. De acordo com o Governo de Rondônia, a meta é distribuir cerca de 3 mil refeições diariamente.

De acordo com o edital, os estabelecimentos, inclusive os cinco restaurantes que já fazem parte do programa, poderão apresentar suas propostas à Superintendência Estadual de Licitações (Supel) até às 9h do dia 25 de março.

De acordo com a administração estadual, as refeições serão ofertadas por R$ 2, das 11h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Para acessar a rede de restaurantes cadastrados, o usuário deve ser credenciado junto à Seas. O órgão convocará a população que tenha interesse de se cadastrar e posteriormente, as pessoas serão inseridas no banco de dados.

Pagamento aos restaurantes

Aos restaurantes cadastrados, o Estado vai complementar o valor da alimentação, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP). O pagamento do subsídio ocorrerá mensalmente.

G1