Retorno de aulas para zona ribeirinha de Porto Velho deve ser atrasado por falta de transporte

Após cerca de cinco anos sem frequentar a escola regularmente, alunos da Zona Ribeirinha de Porto Velho não devem voltar às aulas no dia 6 de fevereiro, junto com outros alunos da rede estadual. A informação foi confirmada ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO), pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), durante reunião realizada nesta terça-feira (17).

Há aproximadamente um mês, o Estado fez um acordo na Justiça e se comprometeu a regularizar o fornecimento do transporte escolar fluvial em Porto Velho em um prazo de no máximo 60 dias.

O problema afeta as comunidades ribeirinhas há anos e causa revolta entre os pais. Na comunidade de Terra Firme, por exemplo, os alunos não pisam nas salas de aula há mais de três anos.

“A nossa realidade aqui é que as crianças, os adolescentes já estão perdendo o gosto de estudar. Muitos já desistiram. Isso é revoltante para os pais porque às vezes a gente não consegue ter um controle sobre essa situação. Três anos sem entrar numa sala de aula: isso é revoltante”, lamenta a representante da comunidade, Maria de Fátima.

Além de Terra Firme, várias outras comunidades ribeirinhas dependem do transporte escolar fluvial. De acordo com o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), cerca de 800 alunos do Baixo e Médio Madeira, na zona ribeirinha da Capital, são afetados.

Estudantes que dependem do transporte escolar fluvial em Porto Velho — Foto: Pedro Bentes/Arquivo g1