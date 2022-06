Revalida 2022: inscrições para edição do 2º semestre começam em 21 de junho

As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) ficarão abertas de 21 a 27 de junho, segundo edital publicado na terça-feira (7) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A taxa a ser paga é de R$ 410.

Neste mesmo prazo, é preciso enviar a documentação exigida por meio do Sistema Revalida.

O processo possibilita que candidatos que se formaram no exterior no curso de medicino validem o diploma no Brasil para poderem exercer a profissão aqui.

São duas etapas (teórica e prática) que abordam, de forma interdisciplinar, cinco grandes áreas de conhecimento:

clínica médica,

cirurgia,

ginecologia e obstetrícia,

pediatria

e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

A primeira fase será aplicada em 7 de agosto, em oito capitais: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. No momento da inscrição, o participante deverá indicar a cidade onde deseja fazer a prova.

Calendário do Revalida

Inscrição: 21 a 27/06/2022

21 a 27/06/2022 Pagamento da taxa de inscrição: 21 a 27/06/2022

21 a 27/06/2022 Solicitação de atendimento especializado e tratamento por nome social: 21 a 27/06/2022

21 a 27/06/2022 Resultado da solicitação de atendimento especializado : 05/07/2022

: 05/07/2022 Envio do diploma: 21 a 27/06/2022

21 a 27/06/2022 Resultado da análise do diploma: 05/07/2022

05/07/2022 Recurso para pedidos negados: 05 a 11/07/2022

05 a 11/07/2022 Resultado do recurso: 15/07/2022

15/07/2022 1ª etapa da aplicação da prova: 07/08/2022

07/08/2022 Divulgação das versões preliminares do gabarito : 10/08/2022

: 10/08/2022 Divulgação versões definitivas definitivos: 13/09/2022

13/09/2022 Resultado definitivo (P2) e resultado final da 1ª etapa: 07/10/2022

G1