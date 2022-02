Rio Machado ultrapassa os 10 metros e Defesa Civil emite alerta em Ji-Paraná

O rio Machado, em Ji-Paraná (RO) ultrapassou a marca dos 10 metros na última semana. Famílias que moram nos bairros Urupá, Primavera e Casa Preta foram atingidos pelas águas, que segundo o monitoramento da Agência Nacional das Águas (ANA), ultrapassa os 10,92 na manhã de domingo (13).

Na sexta-feira (11), a Defesa Civil emitiu um alerta para as famílias do município e informou que, caso haja necessidade de remoção, as pessoas devem ligar no 193.

Em nota, a prefeitura informou que caso as águas cheguem até a casa dos moradores, as famílias podem ser alojadas no Ginásio de Esportes Adão Lamota, no segundo distrito.

Corte de energia

Na noite de sábado (12), famílias ribeirinhas de Ji-Paraná relataram falta de energia. Segundo a Energisa, distribuidora de energia, por conta da cheia do rio, o serviço foi comprometido.

Em nota, a empresa explica que cerca de 300 clientes estão com a energia desligada por “questão de segurança”, para evitar acidentes elétricos, inclusive, com risco de morte.

A distribuidora de energia informou que “as equipes de emergência estão a postos para as religações assim que o nível dos rios alcance patamares seguros”.

G1