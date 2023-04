Rio Machado volta a subir e entra novamente na cota de alerta em Ji-Paraná

O rio Machado estava na marca dos 10,4 metros no início da tarde desta quinta-feira (6) em Ji-Paraná (RO), entrando novamente no alerta laranja. Os dados são da Agência Nacional de Águas.

Com a subida do nível, o risco de novos alagamentos aumenta. A recomendação do Corpo de Bombeiros é para que as famílias que moram próximos a áreas de risco fiquem atentas e não esperem a água subir muito para pedir ajuda.

Caso o rio passe dos 11 metros, passa do alerta laranja para o vermelho, com maiores chances de transbordamento. Em caso de risco ou alagamento, os moradores devem ligar para o 193.

Segundo dados da Defesa Civil, aproximadamente 2 mil imóveis estão próximos as áreas de alagamento. Dessas residências, cerca de 600 famílias são afetadas diretamente.

No último mês, quando o rio Machado chegou a 10,76 metros, cinco famílias precisaram ser retiradas de suas casas por estarem em situação de risco. Quatro foram abrigadas no ginásio Adão Lamota, mas todas já retornaram para casa.

Nesta quinta-feira (6) não há registro de pessoas desabrigadas por causa do nível do rio.

G1